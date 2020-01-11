Зеленський звернеться до українського народу у зв'язку з визнанням Іраном провини за збитий літак МАУ, - Офіс президента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У суботу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збитим літаком МАУ в Тегерані. Відеозвернення відбудеться після консультацій глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яку заплановано на 17:00 у суботу", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента поінформували, що Оперативний штаб при РНБО, створений за дорученням Зеленського для розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, від самого початку отримував всю необхідну інформацію.

Читайте також: Іран обіцяє знайти і покарати винних у катастрофі українського лайнера

"Нашим фахівцям в Ірані було надано всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися і відбуваються в Тегерані. На підставі зібраної інформації, завдяки роботі нашої експертної групи ми мали достатньо даних, щоб розуміти, що розслідування відбудеться об'єктивно і в стислі терміни", - повідомили в ОП.

Зазначається, що наразі політичну частину роботи завершено і українські фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури.

Дивіться також: Деталі корпусу українського "Боїнга" пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно і спочатку потрібно провести розслідування.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Читайте також: Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні "Боїнга"



