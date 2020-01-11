За збитий український "Боїнг" має відповідати не тільки керівництво Ірану, але і Росії, - Турчинов

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав Олександр Турчинов.

"Сьогодні керівництво Ірану змушене було підтвердити свою відповідальність за вбивство пасажирів цивільного українського літака. Це страшна трагедія, яка не може залишитися без суворого покарання винних. Рідні і близькі загиблих потребують не тільки нашого співчуття, але, насамперед, справедливості. Це вже другий пасажирський "Боїнг", який за останній час знищується російською ракетою. І так само, як і у випадку з малазійським літаком, керівництво РФ у своїх офіційних заявах намагалося не тільки підтримати Іран, як свого стратегічного партнера, але і дезінформувати міжнародну спільноту, вигадуючи брехливі версії цієї жахливої трагедії.

Україна мусить негайно вимагати позачергового засідання Радбезу ООН з метою забезпечення проведення об’єктивного розслідування цього страшного злочину та притягнення до відповідальності не тільки керівництва Ірану, але і їхнього військового союзника - Російської Федерації, яка системно підтримує тероризм та в порушення міжнародних санкцій поставляла до Ірану смертоносну зброю, готувала військових фахівців і, можливо, надавала безпосередню допомогу під час підготовки ракетної атаки, що відбулася 8 січня".

Читайте також: Главред проросійської "Страны" Гужва виправдовував Іран у справі "Боїнга" і критикував РНБО України, - Казанський

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Читайте також: Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні "Боїнга"

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.