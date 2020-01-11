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11.01.20 13:30

Аятола Хаменеї висловив "глибоке співчуття" родинам загиблих у збитому Іраном українському пасажирському літаку

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок падіння літака українських авіаліній після того, як іранські військові визнали, що збили лайнер помилково.

Аятола Хаменеї висловив "глибоке співчуття" родинам загиблих у збитому Іраном українському пасажирському літаку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Хаменеї висловив "глибоке співчуття" і закликав Збройні сили Ірану "виявити ймовірні проблеми", щоб гарантувати, що подібна ситуація не трапиться знову.

Те, що сталося, Хаменеї назвав "болючим інцидентом".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

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