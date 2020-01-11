Командувач аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде взяв на себе відповідальність за загибель українського літака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я особисто беру на себе цілковиту відповідальність за те, що український літак було ненавмисно збито", - наводить агентство "Таснім" у твітері слова Хаджізаде.

Він заявив, що готовий понести будь-яке покарання за загибель людей.

"Про жахливу трагедію, що сталася з українським літаком, я дізнався, перебуваючи на заході країни, після завершення ракетної операції проти баз США. Коли я переконався, що це сталося, я побажав собі померти, бо краще б я помер, але не став свідком такої події. Ми все життя будемо відповідальні за смерть людей, і сьогодні наша честь виставлена перед Господом", - заявив він на пресконференції, відео якої оприлюднено у твітері.

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"Розслідування події триватиме на найвищому рівні, інформацію буде доповнено, але заявляю, що наші шиї тонші за волосину, і ми визнаємо всю відповідальність, і готові підкоритися будь-якому рішенню, яке ухвалить керівництво", - сказав він.

За словами генерала, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.

"Оператор міг збити об'єкт, але міг і не робити цього, він мав лише 10 секунд на ухвалення рішення. Але для цього він мав отримати підтвердження. У цьому й полягає помилка оператора. Але в тих умовах стався збій у системі зв'язку, і він не зміг отримати підтвердження, і ухвалив це жахливе рішення. Ракету було випущено й літак було збито", - заявив іранський військовий.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".