Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.01.20 13:39

Командувач аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде взяв на себе відповідальність за загибель українського літака

Командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Командувач аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде взяв на себе відповідальність за загибель українського літака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я особисто беру на себе цілковиту відповідальність за те, що український літак було ненавмисно збито", - наводить агентство "Таснім" у твітері слова Хаджізаде.

Він заявив, що готовий понести будь-яке покарання за загибель людей.

"Про жахливу трагедію, що сталася з українським літаком, я дізнався, перебуваючи на заході країни, після завершення ракетної операції проти баз США. Коли я переконався, що це сталося, я побажав собі померти, бо краще б я помер, але не став свідком такої події. Ми все життя будемо відповідальні за смерть людей, і сьогодні наша честь виставлена перед Господом", - заявив він на пресконференції, відео якої оприлюднено у твітері. 

Читайте також: Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні "Боїнга"

"Розслідування події триватиме на найвищому рівні, інформацію буде доповнено, але заявляю, що наші шиї тонші за волосину, і ми визнаємо всю відповідальність, і готові підкоритися будь-якому рішенню, яке ухвалить керівництво", - сказав він.

За словами генерала, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.

"Оператор міг збити об'єкт, але міг і не робити цього, він мав лише 10 секунд на ухвалення рішення. Але для цього він мав отримати підтвердження. У цьому й полягає помилка оператора. Але в тих умовах стався збій у системі зв'язку, і він не зміг отримати підтвердження, і ухвалив це жахливе рішення. Ракету було випущено й літак було збито", - заявив іранський військовий.

Дивіться також: Деталі корпусу українського "Боїнга" пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100