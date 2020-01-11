Найманці РФ прицільно обстріляли позиції ЗСУ під Красногорівкою та Пісками, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Станом на 12:00 ворог зробив 2 прицільні обстріли позицій наших захисників. За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - заявив спікер.

Він уточнив, що з опівночі від Лозового окупанти упродовж години вели обстріл Пісків, застосовуючи гранатомети і стрілецьку зброю.

А близько 5:30 від Старомихайлівки російсько-окупаційні війська випустили 3 міни калібру 120 мм по захисниках Красногорівки, додав Гуцуляк.

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