Через зіткнення автомотриси та вантажного поїзда на Кіровоградщині запізнюється низка пасажирських поїздів, - "Укрзалізниця"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"У суботу о 10:55 у районі залізничної станції "Щаслива" (Кіровоградська область) сталася транспортна пригода з участю автомотриси і вантажного поїзда. Травмованих і потерпілих немає. Для ліквідації наслідків аварії задіяно відновний поїзд. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Через зіткнення спізнюються наступні потяги: №738 Запоріжжя - Київ на 29 хвилин, №243 Дніпро - Івано-Франківськ на 1 годину 4 хвилини, №732 Київ - Запоріжжя на 1 годину 48 хвилин (орієнтовний час затримки цього поїзда на відправлення у зворотному напрямку із Запоріжжя в Київ становить 40 хвилин).