Україна мусить вимагати від Ірану переговорів, - Зеркаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Іран порушив кілька зобов'язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення міжнародного права є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність", - написала Зеркаль.

За її словами, ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який має:

а) повністю прийняти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;

б) припинити ці дії негайно;

в) надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;

г) забезпечити Україні цілковиту компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародно-протиправними діями.

Зеркаль зазначила, що Україна мусить вимагати від Ірану переговорів із ним щодо цих порушень міжнародного права і правових наслідків, що випливають із них.

Читайте також: Командувач аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде взяв на себе відповідальність за загибель українського літака

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" іприйняв об'єкт, що наближався, за ракету.