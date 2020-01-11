"Будеш і далі писати - застрелимо": поліція відкрила справу через погрози львівському журналісту. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомили в Департаменті комунікації обласної поліції.

"Слідчі Шевченківського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом звернення про погрози невідомих осіб на адресу головного редактора одного із львівських інформаційних ресурсів, які він пов’язує з професійною діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу. Винуватцям загрожує покарання - виправні роботи або позбавлення волі до трьох років.

Зазначається, що наразі поліція встановлює усі обставини події. Триває досудове розслідування.

Читайте також: У 26 країнах світу в 2019 році вбили 75 журналістів, - доповідь Press Emblem Campaign

У львівському виданні "Корупція.Інфо" 10 січня з'явилася інформація про те, що близько 17:40 на їхнього головного редактора Дмитра Разумовського невідомі молодики в темному одязі з капюшонами намагалися скоїти напад.

"Він вийшов з офісної будівлі і йшов до своєї машини на автостоянку, як з усіх боків до нього почали наближатися агресивно налаштовані молоді люди, які спробували оточити його. Дмитро Разумовський в одного з нападників побачив пістолет, а в іншого - кийок", - пишуть у виданні.

Відтак Разумовський, як зазначають, вибіг на проїжджу частину і повернувся назад до офісної будівлі. Біля офісу він вийняв телефон і записав одного з нападників, який сказав йому: "Будеш і далі писати - застрелимо".

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Читайте також: У 2019 у світі вбили 49 журналістів, - НСЖУ