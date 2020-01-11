Чоловік захворів на сказ після укусу безпритульного собаки на Миколаївщині, - ЦГЗ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я, чоловік ще влітку звернувся за допомогою, але від профілактичних щеплень відмовився.

Його направили до травматолога, але на прийом не з'явився.

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Спостерігання за собакою не проводилось: тварина втекла.

11 січня 2020 року хворого госпіталізовано з діагнозом "сказ. Маніфестна форма" тяжкої форми перебігу. Нині у хворого спостерігається гідро- та аерофобія.

У ЦГЗ акцентують: "якщо вас укусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, негайно зверніться до лікаря!

У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року.

У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. У разі затримки з наданням квалфікованоі медичної допомоги смерть неминуча.

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Початкові симптоми сказу - підвищення температури і біль, відчуття поколювання, пощипування або печіння в місці пошкодження".