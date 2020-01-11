В Ірані працюють два експерти Міноборони, мають сертифікацію IKAO з розслідування авіакатастроф, - Загороднюк

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що з Міністерства оборони ми відправили до Ірану найкращих наших фахівців. У головній інспекції Міністерства оборони є частина, яка розглядає інциденти з військовими літаками. Крім самого літака і екіпажу, ми відправили туди двох дуже кваліфікованих осіб", - сказав він.

"Один з експертів розглядав 15, а інший - 17 інцидентів, вони сертифіковані IKAO (Міжнародна організація цивільної авіації. - Ред.). У одного - 30 років льотного стажу, інший - інженер з авіатехніки. Вони брали участь у розслідуванні всіх резонансних подій, які були до цього".

"Тому у нас немає сумнівів, що з усієї інформації, яку вони зможуть отримати, ми отримаємо найоб'єктивнішу", - зазначив Загороднюк.

За його словами, зараз Україна очікує висновків експертизи, яка визначить справжню причину катастрофи.

"Ми знаємо, що вони визнали факт того, що збили Boeing 737. Але одна річ - політичне визнання факту, а інша - як це все було, і висновки експертизи. Тобто ми зараз чекаємо на висновки експертизи", - наголосив міністр.

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Загороднюк зазначив, що Іран повністю співпрацює з Україною в цьому питанні, і якщо українські фахівці отримають всю необхідну інформацію, вони точно встановлять причину падіння українського літака.

"Наші фахівці знають усі ракетні системи - російського, українського та інших виробництв, вони зможуть чітко визначити все. Тобто ми не маємо жодних сумнівів, що після надання достатніх даних, ми визначимо причину", - пояснив Загороднюк.