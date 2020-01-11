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11.01.20 19:43

На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області в результаті вибуху боєприпасу в приватному будинку загинув 24-річний чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція 01

Сьогодні близько 14:15 до Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Шевченко стався вибух. Як з’ясувалося, у сільськогосподарському приміщенні, де на той час перебував 24-річний чоловік, пролунав вибух. Його почули родичі, які й викликали швидку медичну допомогу та поліцію.

На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція 02

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Поліцейські попередньо встановили, що загиблий знайшов постріли від РПГ-7 за межами села та приніс його додому. В результаті необережного поводження один з вибухових пристроїв розірвалося. Від травм потерпілий помер на місці.

На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція 03
На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція 04

Вирішується питання про внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України (з приміткою "нещасний випадок").

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