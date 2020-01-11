Усі сторони нормандського саміту налаштовані домогтися подальшого прогресу в реалізації Мінських угод, - Меркель

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз робляться зусилля щодо встановлення режиму припинення вогню. Це все правильно. Зараз ми продовжимо роботу, щоб на наступному саміті домогтися подальшого прогресу відповідно до Мінських домовленостей", - сказала канцлер Німеччини на пресконференції після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у суботу.

Меркель зазначила: "у нас є ця основа, але у нас є і певні складнощі, які триватимуть. Однак у нас є до цього твердий намір".

Зі свого боку Путін закликав керівництво України почати реалізацію заходів щодо врегулювання ситуації на сході країни відповідно до Мінських угод, незважаючи ні на жодні внутрішньополітичні труднощі.

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