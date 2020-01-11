У ЄС очікують від Ірану прозорого розслідування обставин катастрофи українського літака

Про це в суботу, 11 січня, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У поширеній пресслужбою відомства заяві наголошується, що в Брюсселі "очікують, що Іран продовжить співпрацю і проведе всеосяжне і прозоре розслідування" обставин трагедії. Крім того, у ЄС сподіваються, що це розслідування буде відповідати міжнародним стандартам.

"Ми шкодуємо через цю трагедію, що призвела до загибелі багатьох людей з різних країн, і висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям і близьким", - зазначається в заяві. Водночас у Брюсселі вказали на необхідність вжити належних заходів, щоб не допустити повторення подібної трагедії у майбутньому.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.