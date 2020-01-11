Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми говорили про проєкт "Північний потік - 2". Цей проєкт за допомогою нового європейського законодавства легітимізований. Нам потрібно довести його до кінця", - зазначила вона

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Країни Європи виграють від будівництва трубопроводу "Північний потік - 2", заявила Меркель.

"Німеччина та інші європейські країни виграють від "Північного потоку". "Північний потік - 1", звісно, працює. "Північний потік - 2" ще не готовий", - сказала вона.

"Усі зацікавлені в диверсифікації своїх газових поставок, і вони продовжуватимуть працювати у цьому напрямку, однак це дуже важливий проєкт", - додала Меркель.

Газопровід "Північний потік-2" можна побудувати, незважаючи на санкції США, і Берлін продовжуватиме підтримку цього проєкту", - заявила Меркель.

Я хочу ще раз наголосити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкції - це неправильний шлях і тому ми надалі підтримуватимемо цей проєкт, як ми це робили в минулому", - додала вона.

Крім того, Меркель наголосила, що "Північний потік" - "передусім економічний проєкт, це правильний проєкт і підприємства, що беруть участь, неодноразово виступали за те, щоб реалізувати його".

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зможе самостійно закінчити будівництво газопроводу "Північний потік-2", проте терміни його завершення буде посунуто.

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Водночас він висловив сподівання, що "до кінця поточного року, або в першому кварталі наступного року роботу буде завершено".

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, в якому передбачені санкції проти газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Наступного дня трубоукладач "Північного потоку - 2" - швейцарська компанія Allseas - оголосила про припинення робіт і вивела кораблі із зони будівництва газопроводу. До завершення газопроводу будівельникам залишилося прокласти 160 км труб. Пізніше Держдеп США повідомив, що підрядники мають згорнути роботи до 20 січня.