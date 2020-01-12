Іран направив ЄС листа щодо катастрофи літака МАУ, - Боррель

Про це написав у твітері високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав листа від (міністра закордонних справ Ірану. - Ред.) Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування", - написав Боррель.

Дивіться також: Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський. ВIДЕО

Він упевнений, що "необхідно вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася".

Також дипломат висловив співчуття тим, хто втратив близьких.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Дивіться також: "Смерть брехунам, смерть диктатору", - іранці вийшли на акції протесту. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Дивіться також: Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.