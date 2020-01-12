Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.01.20 09:00

Іран направив ЄС листа щодо катастрофи літака МАУ, - Боррель

Іран повідомив Європейському Союзу про катастрофу Boeing рейсу PS752 Міжнародних українських авіаліній і пообіцяв провести повне розслідування.

Іран направив ЄС листа щодо катастрофи літака МАУ, - Боррель

Про це написав у твітері високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав листа від (міністра закордонних справ Ірану. - Ред.) Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування", - написав Боррель.

Дивіться також: Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський. ВIДЕО

Він упевнений, що "необхідно вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася".

Також дипломат висловив співчуття тим, хто втратив близьких.

Іран направив ЄС листа щодо катастрофи літака МАУ, - Боррель 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Дивіться також: "Смерть брехунам, смерть диктатору", - іранці вийшли на акції протесту. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Дивіться також: Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100