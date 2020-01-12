Посла Великої Британії Макейра затримали під час протестів у Тегерані

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Mirror.

Посол перебував перед тегеранським університетом імені Аміра Кабіра, коли там відбувалась акція. Його заарештували за "підбурювання до протестів".

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Зазначається, що через кілька годин дипломата відпустили, проте незабаром його викличуть для подальших роз'яснень.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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