Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.01.20 08:31

Найманці РФ здійснили чотири обстріли на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб

Найманці російсько-терористичних військ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Найманці РФ здійснили чотири обстріли на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З 120-мм міномета противник випустив три міни по українських позиціях поруч із Красногорівкою і тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Втрат із нашого боку немає", - додали в штабі.

З міномета калібру 82 мм противник випустив 7 мін по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Читайте також: Ворог застосував 120-мм міномети в районі Красногорівки, від початку доби на Донбасі - без втрат, - пресцентр ОС

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100