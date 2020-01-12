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12.01.20 09:53

США мають намір ізолювати та тиснути на Іран, поки він "не поводитиметься як нормальна країна", - Держдеп

Сполучені Штати Америки мають намір забезпечити дипломатичну й економічну ізоляцію Ірану для тиску на режим.

США мають намір ізолювати та тиснути на Іран, поки він "не поводитиметься як нормальна країна", - Держдеп

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку заяву в спілкуванні з журналістами Fox News зробила представниця Держдепу США Морган Ортагус.

Вона зазначила, що після ліквідіаціі іранського генерала Сулеймані й обстрілів військових баз США багато хто цікавиться стратегією Вашингтону.

"Наша стратегія - дипломатично й економічно ізолювати Іран доти, доки він не буде поводитись як нормальна країна", - заявила Ортагус.

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Вона також висловила підтримку учасникам акцій протесту в Ірані, але підкреслила, що США не хочуть змінити режим у країні.

"Ми не хочемо змінювати режим в Ірані. Ми хочемо поміняти поведінку режиму в Ірані", - зазначила вона.

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