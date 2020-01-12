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12.01.20 12:04

Іранські ЗМІ підтримали протести через збитий український літак

Іранські засоби масової інформації в неділю підтримали протестувальників, які в суботу, 11 січня, вимагали відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після визнання факту збивання українського літака іранськими військовими.

Іранські ЗМІ підтримали протести через збитий український літак

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Reuters.

Спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти тисяч іранців, які ввечері в суботу вийшли на вулиці столиці та інших міст, спрямовуючи свій гнів на найвищу владу Ірану, верховного лідера Алі Хаменеї.  Багато хто з них скандував: "Смерть диктатору".

Кадри і повідомлення про протести транслювалися державними інформаційними агентствами.

За повідомленнями жителів Тегерану, поліція посилила свою присутність у столиці в неділю вранці.

"Попроси вибачення і подай у відставку", - йдеться в заголовку недільного випуску іранської поміркованої газети Etemad daily.

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Інша поміркована щоденна газета Jomhuri-ye Eslami написала в редакційній статті: "Ті, хто затримав оприлюднення причин авіакатастрофи і підірвав довіру людей до істеблішменту, мають звільнитися або піти у відставку".

Критика влади Ірану не є чимось незвичайним, але вона має тенденцію залишатися у вузьких межах, зазначає агентство.

Втім, нападки преси і протести посилюють проблеми, що постали перед істеблішментом, який у листопаді зіткнувся з найкривавішими заворушеннями в країні з часів Ісламської революції 1979 року.

Протести спалахнули після того, як влада Ірану визнала в суботу, що їхні військові випадково збили літак Міжнародних авіаліній України через кілька хвилин після зльоту в середу. Протести поширилися всім Іраном, включно з такими великими містами, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.

Упродовж декількох днів іранські офіційні особи рішуче заперечували свою провину.

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