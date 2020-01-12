Викрито незаконну розтрату понад 18 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт палацу культури у Фастові, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області.

"За результатами вивчення на вебпорталі "Prozorro" процедури закупівель робіт із капітального ремонту палацу культури на понад 18 млн грн, проведених у 2019 році управлінням культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради, встановлено порушення вимог закону України "Про публічні закупівлі" під час визначення тендерним комітетом замовника переможцем торгів одного із суб’єктів господарювання Київської області", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що тендерна пропозиція переможця не відповідала вимогам тендерної документації та ст.ст. 3, 16, 30 закону України "Про публічні закупівлі", а саме не містила документального підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям щодо підтвердження наявності обладнання та матеріалів, працівників відповідної кваліфікації, а також досвіду виконання аналогічного договору.

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Сказано, що зазначені порушення також підтверджені рішеннями Антимонопольного комітету України.

"Прокуратурою області скеровано лист до тендерного комітету управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради для вирішення питання щодо відміни торгів, переможцем яких протиправно визначено суб’єкт господарювання Київської області, який за результатами розгляду задоволено та попереджено незаконне витрачання бюджетних коштів на понад 18 млн гривень", - додали в пресслужбі відомства.

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