У 2019 році в Україну завезли 122,5 тис. тонн секонд-хенду на 181 млн дол., - Мінсоцполітики

Про це сказав на брифінгу заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За 2019 рік на митні території України завезли 122 597 тонн секонд-хенду загальною митною вартістю 181 млн доларів", - заявив Коваль.

Водночас, зазначив він, під час оформлення секонд-хенду було сплачено 1,228 млрд гривень податків.

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Раніше заступник міністра заявляв, що в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення. Через це Мінсоцполітики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій.