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12.01.20 13:11

Жителька Сум намагалася ввезти в Україну партію екстазі в пакунку із солодощами, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України перешкодили незаконному ввезенню психотропних речовин з однієї з країн Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Жителька Сум намагалася ввезти в Україну партію екстазі в пакунку із солодощами, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Сум планує налагодити незаконні поставки екстазі в Україну. "Товар" зловмисниця планувала привозити із закордонних подорожей. Затримали туристку в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час спроби ввезення партії екстазі. Психотропи зловмисниця сховала в пакунку із солодощами.

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Жителька Сум намагалася ввезти в Україну партію екстазі в пакунку із солодощами, - СБУ 02

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів,  прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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