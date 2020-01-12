Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.01.20 13:17

Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новотошківського й Оріхового, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 на Луганському напрямку зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новотошківського й Оріхового, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Відразу після опівночі упродовж 30 хвилин із мінометів калібру 82 мм противник обстріляв позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. Загалом окупаційні війська випустили 7 мін калібру 82 мм.

Також із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі Оріхового.

Читайте також: Ворог застосував 120-мм міномети в районі Красногорівки, від початку доби на Донбасі - без втрат, - пресцентр ОС

За наявною інформацією, бойових втрат із боку ЗСУ унаслідок прицільних обстрілів противника немає.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100