Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новотошківського й Оріхового, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Відразу після опівночі упродовж 30 хвилин із мінометів калібру 82 мм противник обстріляв позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. Загалом окупаційні війська випустили 7 мін калібру 82 мм.

Також із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі Оріхового.

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За наявною інформацією, бойових втрат із боку ЗСУ унаслідок прицільних обстрілів противника немає.