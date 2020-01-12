Двом поліцейським у Кривому Розі оголосили підозру за побиття затриманого

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Правоохоронці підозрюються в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України) та перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). Наразі слідчими подано клопотання про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років.

За даними слідства, у липні 2019 року правоохоронці, перевіряючи факт крадіжки, викликали місцевого мешканця до відділення поліції. У робочому кабінеті підозрювані змушували потерпілого зізнатися у вчиненні злочину та почали його бити. Унаслідок побиття потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому видалили селезінку та ліву нирку.