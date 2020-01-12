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12.01.20 14:12

На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів. ФОТОрепортаж

На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди до Російської Федерації партії товарів народного вжитку та продуктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів 01

Патрулюючи ділянку кордону, прикордонний наряд відділу "Веселе" виявив чоловіка без документів і автомобіль марки УАЗ. Громадянин і автомобіль перебували біля кордону.

На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів 02

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в ньому тюки та ящики з товарами народного вжитку. Під час подальшої перевірки ділянки кордону було виявлено пакунки з товарами, які, найімовірніше, планували перемістити до Росії. Загалом було виявлено 29 пакунків і 19 ящиків із товарами, серед яких були і продукти харчування.

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На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів 03
На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів 04

За спробу незаконного перетину кордону та порушення правил прикордонного режиму на затриманого громадянина України складено адміністративні матеріали. Товар та транспортний засіб передано співробітникам компетентних правоохоронних органів. Тривають заходи зі встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

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