Відновлення меморіалів УПА: в Інституті нацпам'яті Польщі назвали умови

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив директор відділу вшанування боротьби і мучеництва польського Інституту національної пам'яті (ІНП) Адам Сівек, повідомляє Dzieje.pl.

За словами Сівека, залучення ІНП до відновлення українських могил у Польщі має базуватися на виробленні спільної позиції з цього приводу Інституту національної пам'яті разом із МЗС Польщі та Міністерства культури та національної спадщини країни - органів, які також відповідають за історичну політику РП. Він додав, що в цьому питанні важливим також є голос воєвод Підкарпатського та Люблінського воєводств, на території яких розташовані ці пам’ятники.

Представник польського ІНП заявив, що це стосується суто місць поховання, оскільки символічні пам’ятники УПА - "формації, члени якої відповідають за злочини проти польського народу на території Польщі, - є абсолютно неприпустимими".

Cівек поінформував, що в Польщі немає нормативних положень, якими б регламентувався статус поховання бійців УПА.

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Представник ІНП також повідомив, що на території Польщі розташовані 70-80 українських поховань, частина яких стосується й УПА.

Сівек зазначив, що закон про ІНП Польщі вже багато разів доповнювався, але цими поправками не враховувалися поховання УПА.

Як повідомлялося, упродовж 2014-2017 років на півдні Польщі невідомими особами було знищено чи понівечено близько десяти пам’ятників УПА. Досі жодного із них не відновлено. Після знищення пам’ятника на кладовищі у Грушовичах поблизу Перемишля у 2017 році Україна заблокувала проведення польською стороною пошуково-ексгумаційних робіт.

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Водночас за розпорядженням президента України Володимира Зеленського в листопаді минулого року було розблоковано для польської сторони пошуково-ексгумаційні роботи. Зі свого боку, Київ висловив сподівання, що Варшава вирішить питання з відновленням легальних місць пам'яті українців у Польщі, які було знищено або пошкоджено кілька років тому.