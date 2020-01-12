Розмір компенсацій родичам жертв авіакатастрофи визначатиметься на переговорах України й Ірану

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розмір компенсацій сім'ям жертв катастрофи українського літака залежатиме від врегулювання між Іраном та Україною", - заявив представник Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайефар.

Він додав, що літак було застраховано українською компанією, страховка покриває літак, пасажирів, речі на борту.

За його словами, зазвичай страховики виплачують компенсацію в таких випадках, але з огляду на той факт, що аварія не була типовою, дві держави мають все врегулювати у двосторонньому порядку.

Дивіться також: Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Дивіться також: Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Дивіться також: Сім'ї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук. ВIДЕО