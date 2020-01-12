Чат-бот допоміг заблокувати понад 200 наркоадрес у месенджері "Телеграм", - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МВС.

"Наразі з допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у месенджері "Телеграм", які використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, зокрема шість "наркокрамниць", які працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з моменту презентації з чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тис. користувачів месенджера "Телеграм", із яких 3,6 тис. користувачів висловили бажання регулярно допомагати блокувати адреси наркокрамниць.

За час роботи чат-бота користувачі надіслали на перевірку 4769 зображень, 7318 адрес у месенджері "Телеграм" і 811 адрес вебсайтів.

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