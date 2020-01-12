Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи", - повідомив Ігор Клименко.
Глава Нацполіції зазначив, що ДНК затриманого співпало із ДНК на залишеній на місці вбивства Аміни Окуєвої зброї.
На цей час тривають всі необхідні слідчі дії. Окрім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших злочинів.
Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві стався замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Натомість дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.
30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.