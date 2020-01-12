Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга

Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не буду заперечувати, дійсно, якісь компанії здійснюють перевезення. Але є офіційна позиція турецької сторони – заборонено сполучення з портами окупованого Криму. Вони закриті для морського сполучення. Ті випадки, які, на жаль, часом трапляються, не мають систематичного характеру. Вони відбуваються у зв’язку з шахрайськими схемами", - підкреслив Сибіга.

За його словами, аби здійснювати такі провокативні дії, на суднах відключають навігацію, підробляють документи, під час заходу в турецькі порти вказують, що судно прибуло з території Росії, без позначення заходу в порти окупованого Криму.

Він додав, що посольству відомі назви, власники цих суден, про їхнє переміщення інформується турецька сторона з метою реагування, є намір ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною.

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"Звичайно, що здійснюються перевірки, але має місце шахрайська схема, яка потребує спільних зусиль, зокрема правоохоронних органів двох країн. Напевно, ми також будемо ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною з метою посилення ефективності нашої спільної протидії щодо таких випадків. І ніякого поромного сполучення немає, все це – прояви гібридної війни", - сказав дипломат.