Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.01.20 18:41

Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Противник 12 січня застосував на Донбасі заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Усього штаб обєднання сил зафіксував три порушення режиму припинення вогню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Один обстріл по наших позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме:
неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:
поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;
поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новотошківського й Оріхового, - Міноборони

Сьогодні, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 11 січня найманці російсько-терористичних військ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100