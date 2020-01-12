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12.01.20 18:50

На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція. ФОТО

У Рівненській області поліція вилучила у місцевого жителя 41 кг бурштину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція 01

У селі Вовчиці Зарічненського району поліцейські сектору реагування патрульної поліції спільно із працівниками управління стратегічних розслідувань учора, 11 січня, близько 19:30 зупинили мопед, який був без номерних знаків. Водієм двоколісного транспортного засобу "Viper" виявився 21-річний житель села Бір. На багажнику чоловік перевозив мішок, під час огляду якого поліцейські виявили каміння бурштину-сирцю. На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція 02

Слідчо-оперативна група встановила, що вага "сонячного" каміння становить 41 кілограм. 

За фактом перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Кодекс доповнено вказаною статтею згідно із Законом від 19.12.2019.

На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція 03

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Бурштин правоохоронці вилучили та у рамках кримінального провадження скеровуватимуть на експертизу. Поліцейські встановлюють, кому належить каміння.

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