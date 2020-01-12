"Нафтогаз" не веде переговори про прямі поставки газу з Росії, - Вітренко

Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідаючи на питання, чи міг би "Нафтогаз" мати якусь дочірню компанію, яка займалася б купівлею газу напряму у "Газпрому", Вітренко сказав: "Міг би. Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо в світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає".

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"Можу тільки зазначити, що, з одного боку, у нас є зараз законодавчі можливості для прямих поставок з "Газпрому" і раніше були. Нічого не змінилося. Ми не купуємо газ напряму в "Газпрому" не тому, що українські політики ухвалили таке героїчне рішення не купувати газ в Росії, а тому, що Росія припинила поставки газу. І наше завдання як "Нафтогазу" і моєї команди було в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни припинять поставки газу, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів у газі з Європи. От що ми робили", – заявив Вітренко

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