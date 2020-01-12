У процесі реформи ЗСУ потрібно створити дослідну установу для вирішення завдань від планування ОВТ до координації нових розробок, - Інженерна група "Арей"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку волонтерського ТОВ "Інженерна група" Арей ".

Незадоволення волонтерів також викликають тенденції "пічкання" армії несумісними зразками озброєння і різношерстною технікою.

Вони наголошують на необхідності змін не тільки ЗСУ, а й в "тих, хто їм служить".

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"Ми працюємо з Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки (ДВТПРОВТ МОУ) і бачимо яку він "лямку тягне" і в частині планування нових розробок, і по закупках серійних ОВТ. І це, на нашу думку, не правильно.

Під Департаментом має бути НДУ - той же ЦНДІ ОВТ і виконувати абсолютно конкретні завдання: від планування ОВТ до координації нових розробок, уніфікації успішних рішень і швидких пропозицій у разі локальних фіаско.

Приклад. Закупили Aselsan-и. З ними йдуть шоломофони, на які танкісти плюються. Що робити розробникам: далі ліпити турецькі шапки (бо так у ТТЗ) чи воювати за зміни у ТТЗ?



Інший приклад: розробили додатковий захист, який вже можна застосовувати на легкій і середній бронетехніці. Що мав би зробити ЦНДІ? Скоординувати виробників, оперативно внести зміни у свої ТТЗ і вже машини йшли б на передову з поліпшеним бронезахистом.



А ще важливий бойовий досвід і аналіз уражень бронетехніки різними боєприпасами РФ. Де він? Звісно, для себе ми збирали таку інфу. Однак, її не можна назвати системною. По суті, це робота дослідної установи МОУ - зібрати дані, довести такий аналіз до розробників: ось такі ураження таким-то БП, ось безповоротні втрати, ось слабкі місця, ось варіанти захисту тощо.

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Ще важливий шмат роботи - уніфікація шасі під різні види озброєння. Самотужки робимо розрахунки - "тунгуски", "акації", медички, інженерні машини - на одному базовому шасі. А правильно було б виконувати цю роботу з тими, хто відповідає за планування ОВТ на середньо- і довгострокову перспективу.

Сьогодні "науково-технічне супроводження" наших робіт здійснюють хлопці, які пройшли реальні бої і які збивали руки до крові, ремонтуючи машини в полях. Вони винесли з тих боїв і ремонтів колосальний досвід. Ким цей досвід витребуваний? У яких документах викладений?



Змінюються ЗСУ. Повинні бути зміни і в тих, хто їм служить", - зазначають волонтери.