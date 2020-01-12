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12.01.20 20:14

На вулицях Тегерану з'явилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака. ФОТО

На вулицях столиці Ірану з'явилися траурні плакати, присвячені краху українського літака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На вулицях Тегерану зявилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака 01

На плакатах у Тегерані  написано: "Ми всі співчуваємо" і "Співчуття сім'ям загиблих".

На вулицях Тегерану зявилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака 02

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На вулицях Тегерану зявилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака 03

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

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