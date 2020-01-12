Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль

Про це АрміяInform повідомив командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль, пише Цензор.НЕТ.

"Загалом у 2020 році ми плануємо отримати понад 70 одиниць автомобільної техніки та понад 80 одиниць бронетанкової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перекидають стратегічні бомбардувальники В-52 ближче до Ірану, - Fox News

Цього року заплановано оснащення двох батальйонів багатофункціональними бронеавтомобілями "Козак-2М1", який призначений для виконання широкого кола бойових завдань.

Планується переозброєння, доозброєння майже всіх підрозділів для підвищення бойових спроможностей. А найголовніше ‒ ми наближаємося до того, щоб штати наших двох бригад стали однаковими, з однотипним озброєнням, що дозволить універсально використовувати дані підрозділи на будь-якому напрямку.

Також саме у підрозділи морської піхоти надійдуть перші ракетні комплекси наземного базування. Після прийняття на озброєння протикорабельної ракети "Нептун" буде створений ракетний полк, а це надасть нам серйозні можливості для протидії агресії Росії з моря", - зазначив він.