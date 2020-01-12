Після реформи оклади в Офісі генпрокурора виросли в 4 рази, прокурор отримує майже 29 тисяч гривень, - пресслужба

Як повідомляють в пресслужбі Офісу генпрокурора, раніше "левову частку заробітної плати прокурора становили премія і надбавка за виконання особливо важливих завдань, які разом перевищували оклад більш ніж в три з половиною рази", інформує Цензор.НЕТ.

"Підвищення окладів прокурорів, які пройшли атестацію, і, відповідно, зменшення залежності працівників від преміювання відбулося в межах реформи прокуратури для створення гарантій незалежності прокурорів.



Крім того, аналогічне суттєве підвищення окладів прокурорів передбачено і на рівні обласних, окружних і прирівняних до них прокуратур для прокурорів регіональних і місцевих прокуратур, які успішно пройдуть атестацію.



До проведення реформи прокуратури 2019 року рівень окладів прокурорів був одним з найнижчих в системі органів правосуддя".

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