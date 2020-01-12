Група українських фахівців залишається в Ірані, літак Іл-76 повернеться в Україну з тілами загиблих, - секретар РНБО Данілов

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Завтра в Україну повернеться велика частина групи експертів міжвідомчої комісії з розслідування катастрофи українського "Боїнга". Основне завдання виконано. Однак частина групи залишиться на місці і буде продовжувати роботу, на місці залишається і літак, який туди доставив нашу комісію 9 січня", - написав він.

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Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ситуацію для Цензор.НЕТ: "Літак Іл-76 повернеться в Україну тільки після завершення усіх процедур, ним ми маємо забрати тіла всіх 11 загиблих українських громадян. Група фахівців залишається працювати. В разі необхідності, ми готові в будь-який момент знову направити додаткові сили".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.