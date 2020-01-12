Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на іранське агентство IRNA.

Підкресливши необхідність колективних зусиль із забезпечення стабільності і безпеки в регіоні, Рухані закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн.

Він висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Швеції у катастрофі українського літака МАУ, заявивши, що Іран продовжить розслідування, доки не будуть досягнуті остаточні результати.

Відзначаючи, що військова присутність США в регіоні і вбивство генерала Сулеймані зробили регіон неспокійним і спровокували гнів народів, він сказав, що всі мають взятися за руки для відновлення безпеки і дозволити миру і спокою восторжествувати в регіоні.

Охарактеризувавши удар Ірану по американській базі Аль-Асад в Іраку як повністю законний і відповідний статті 51 Статуту ООН і законному захисту країни, він сказав, що американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні.

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Левен, зі свого боку, висловив співчуття у зв'язку із загибеллю іранців в авіакатастрофі літака МАУ, закликавши провести прозоре розслідування для з'ясування причин інциденту.

Він зазначив, що оскільки напруженість в регіоні безпрецедентно зросла, всі мають прокласти шлях до миру і стабільності з повагою до суверенітету і територіальної цілісності інших країн.

За його словами, Швеція поряд з іншими європейськими країнами проти посилення напруженості в регіоні і вітає розширення співпраці з Іраном з метою забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.