Помер Андрій Садило - один із засновників волонтерської команди, яка системно займається ремонтом і додатковим захистом української бронетехніки

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Один з унікальних і незамінних людей, тихий і надійний трудівник війни, патріот не за посадою, а за справою, один з тих, на хребті яких по-справжньому тримається наша держава - Андрій Садило... Пішов з життя.

Випускник Одеського вищого артилерійського командного училища, офіцер, воїн за духом. Від початку війни він став одним із застовників команди волонтерів, які почали системну подвижницьку роботу з ремонту і додаткового захисту української бронетехніки. 17-та танкова, 53-тя і 54-та мотопіхотна бригади, 46-й мотопіхотний батальйон - танкісти знають цю людину.

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Протикумулятивні екрани, фальшборти, решітки, які волонтерська група якісно монтувала на танки для захисту бортової і кормової проєкції від ураження протитанковими засобами. І багато-багато іншого - станки для кулеметів, наприклад, вже для нашої піхоти.

Яку корисну і важливу місію в житті виконував цей Громадянин. Він не хотів слави, соромився реклами, дуже рідко звертався по допомогу, все прагнув зробити сам.

Світла пам'ять, ти дуже багато зробив для порятунку теперішнього і для майбутнього", - пише Юрій Бутусов.

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Інформацію також підтвердив у Facebook ексбоєць батальйону "Кривбас" Сергій Бондаренко: "Я перевіряв інфу. Сподівався, що це якась помилка. Але він тихо пішов. Не розумію, як так сталося?! Ми спілкувалися так не багато, але він був сталево скромним. Мені дуже сумно, Андрію Садило, що не зможу тобі більше потиснути руку і подякувати за ті безкінечні екрани для танків, буржуйки і гаряче серце".