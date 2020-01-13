Путін і Макрон поговорили про Донбас та Іран

Про це повідомляє пресслужба Кремля, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, керівники держав обговорили російсько-український конфлікт на Донбасі, лівійську кризу та конфлікт у Сирії.

Зазначається, що президенти домовилися про готовність врегулювати кризові питання завдяки використанню політично-дипломатичних інструментів.

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Росія знову назвала свою військову агресію на Донбасі внутрішнім конфліктом України.

Крім того, президенти Росії та Франції зауважили, що сторонам конфлікту в Ірані варто проявити стриманість і докласти всіх зусиль для дотримання норм загального всеосяжного плану дій 2015 року.