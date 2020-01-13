"Хотілося б, щоб я був на борту і згорів разом з ними", - глава Корпусу вартових Ісламської революції Саламі вибачився за збитий літак

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він сказав під час засідання парламенту Ірану.

"Ми припустилися помилки. Деякі наші співвітчизники загинули через нашу помилку, але це було ненавмисно", - сказав Саламі.

Він додав, що розраховує на те, що їм пробачить бог, іранський народ та сім'ї загиблих.

"Хотілося б, щоб я був на борту і згорів разом з ними", - зазначив Саламі.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.