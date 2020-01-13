Канадська група з розслідування катастрофи літака МАУ збереться в Ірані до 14 січня, - глава МЗС Шампань

Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора передова група SRDT у складі трьох членів, які вже отримали іранські візи, вирушила до Тегерана, щоб створити командний пункт для уряду Канади… Станом на цей ранок візи були видані шести іншим членам групи, які нині перебувають в Анкарі, а також двом експертам з Ради з безпеки на транспорті. Завтра вони вирушать до Ірану... Останній член SRDT прибуде до Анкари завтра, і ми очікуємо, що його віза буде швидко надана… Група швидкого реагування на місці повністю збереться для своєї найважливішої роботи до 14 січня", - написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Ірану відкрило гарячу лінію для рідних загиблих в авіакатастрофі

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.