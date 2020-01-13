Плануємо скасувати 40% форм Держстату для українських підприємств, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Плануємо скасувати близько 40% форм Держкомстату, які заповнюють українські підприємства. Це є результатом аудиту, який ми проводили останні кілька місяців", - говориться в повідомленні.

За його словами, головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. А також не збирати ту інформацію, яка не використовується для ухвалення управлінських рішень.

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"За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). Проте це не вплине на якість і обсяги інформації, яку для держави готує Держстат", - підкреслив Дубілет.

Зокрема, Кабмін планує скасувати такі форми:

- Звіт про використання та запаси палива (4-мтп);

- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);

- Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);

- Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);

- Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);

- Звіт з праці (1-ПВ);

- Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);

- Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);

- Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);

- Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);

- Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);

- Звіт про діяльність закладу вищої освіти" (2-3НК).