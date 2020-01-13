"Немає майбутнього без історичної правди", - Моравецький пообіцяв боротися за історичну пам'ять після заяв Путіна

Про це він висловився на новорічній зустрічі з партійними структурами в Прикарпатському регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Володимир Путін нещодавно заявив, що довоєнна влада Польщі співпрацювала з гітлерівською Німеччиною, а тогочасного польського посла в Берліні назвав антисемітом, чим викликав гнів теперішньої польської влади.

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Моравецький нагадав, що у відповідь на слова російського президента оприлюднив заяву, в якій написано, зокрема, що Володимир Путін багато разів брехав на тему Польщі.

"Немає майбутнього без історичної правди, і від того, хто переможе у цьому змаганні за пам’ять, залежить, чи нас будуть називати спільниками злочинців, людей, які в минулому припускалися помилок, чи ми гордо триматимемо голову високо, як спадкоємці знаменитих героїв часів найстрашнішої Другої світової війни", - сказав Моравецький.

Нагадаємо, 9 січня сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі. Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.