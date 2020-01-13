Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: трьох співробітників відділу поліції звільнили з органів внутрішніх справ

Про це повідомили в поліції Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про старшого інспектора з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи Олександра Портнова, пише hromadske. Матеріали щодо нього направили до Державного бюро розслідувань.

Таке рішення ухвалили за підсумками службового розслідування стосовно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали стосунок до розслідування вбивства, що сталося в новорічну ніч у місті Каховка Херсонської області.

"За результатами розслідування трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох — звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді", — йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група прокурорів Офісу генпрокурора керуватиме розслідуванням резонансного вбивства жителя міста Каховка

Так, відсторонили від займаних посад керівництво Каховського відділу поліції. Стосовно чергового відділу та відповідального від керівництва, які перебували у добовому наряді у день вбивства, а також стосовно слідчого, у провадженні якого перебувала справа щодо вбивства чоловіка, застосували дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді. Членів слідчо-оперативної групи, а саме слідчого та оперуповноваженого карного розшуку, які перебували на виклику про вбивство чоловіка, звільнили з органів внутрішніх справ України.

Нагадаємо, 1 січня відбулася перестрілка між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік не менше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки - 26-річного Володимира Чебукіна. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як "умисне вбивство".

Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки начебто лікар їм сказав, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

Згодом з'ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень) за фактом дій поліцейського, який був свідком злочину.