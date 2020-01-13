За три роки плануємо навчити цифрової грамотності 6 млн українців, - Мінцифри

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Міністерство цифрової трансформації України та Українська бібліотечна асоціація оголосили про початок співпраці. Меморандум про співпрацю підписали заступниця Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан і президентка Всеукраїнської громадської організації "Українська бібліотечна асоціація" Оксана Бруй.

"Міністерство цифрової трансформації та Українська бібліотечна асоціація спільно сприятимуть розвитку цифрової грамотності. Зокрема, близько 6.000 бібліотек по всій країні долучатбся до національної кампанії з цифрової грамотності "Будь на часі!" та популяризуватимуть інформацію про проєкт "Дія. Цифрова освіта", мета якого навчити цифровій грамотності 6 мільйонів українців за три роки", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації повідомило, що майже 48% українців хочуть навчитися цифрової грамотності.