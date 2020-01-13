За матеріалами контррозвідки СБУ за 2019 рік засуджено 90 осіб, з них 35 - за тероризм

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Інституту стратегічних досліджень.

Зазначається, що 7 осіб засудили за шпигунство, 4 - за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а 54 - за терористичну і диверсійну діяльність.

"Планка вимог до діяльності української контррозвідки у сучасних умовах підвищується. Відповіді на нові загрози мають бути швидкими і динамічними. Прикладом тому є кібертероризм, який став можливим завдяки виникненню і розвитку глобального інформаційного простору. Зростають можливості анонімного перехоплення, викрадення інформації, здійснення дезінформації. Розширюється спектр проявів кібертероризму - від незаконного впливу з метою прийняття атакованою стороною неадекватних рішень, поширення паніки і безладу, до проникнення в канали і системи супутникового зв’язку, навігації, управління енергетикою, транспортом, банківським сектором тощо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за 2019 рік завдяки діяльності контррозвідки СБУ до різних термінів і видів покарань засуджено 90 осіб, зокрема 24 - за державну зраду, 35 - за терористичну діяльність. Протягом року виявлено 6 шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатичних представництв, вони стали в Україні персонами нон грата.

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