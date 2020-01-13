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13.01.20 11:42

Підозрюваного в замаху на екскомандира ЗСУ взяли під варту, - Офіс Генпрокурора

Підозрюваного в замаху на вбивство ексрозвідника ЗСУ взяли під варту без права внесення застави.

Підозрюваного в замаху на екскомандира ЗСУ взяли під варту, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіс Генпрокурора.

"За клопотанням прокуратури Харківської області Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави харків'янину, який підозрюється в замаху на вбивство ексрозвідника ЗСУ ймовірно на замовлення РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки України запобігла в Харкові замаху на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ, який був організований спецслужбами РФ.

Також дивіться: Чоловіка, який планував на замовлення РФ підірвати в Харкові ексрозвідника ЗСУ, заарештували, - прокуратура області. ФОТОрепортаж

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