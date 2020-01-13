Невідомі застрелили двох журналістів, які висвітлювали демонстрації в південному Іраку

Це підтвердило посольство США в Багдаді, пише DailyMail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На вебсайті Dilja TV оприлюднили відеозапис з місця вбивства. На кадрах видно, що Самад зазнав вогнепального поранення голови, на дверцятах автомобіля - сліди від куль.

Також Dijlah TV повідомив, що Галі доставили в лікарню Басри, проте врятувати його життя лікарям не вдалося. В окремому звіті іракського мовника AL-Mirbad сказано, що оператор дістав три кульові поранення в груди.

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Посольство США в Багдаді опублікувало у Twitter заяву, де назвало вбивство журналістів "жалюгідним і боягузливим".

"Тривалі вбивства, викрадення людей, переслідування і залякування з боку збройних угруповань представників преси, активістів соціальних мереж і прихильників реформ в Іраку не можуть залишатися безкарними", - йдеться в заяві посольства.

У посольстві додали: іракський уряд має відстоювати право на свободу вираження поглядів, захищати журналістів і забезпечувати мирних активістів можливістю реалізовувати свої демократичні права, не боячись репресій.

Попрощатися з убитими журналістами 11 січня прийшли сотні людей. У Басрі з'явився меморіал у вигляді мікрофона, в пам'ять про загиблих журналістів.